Con la “riesumazione” della Sampdoria si è delineato il quadro della prossima serie B con le 20 formazioni partecipanti, salvo clamorosi esiti degli annunciati ricorsi della Salernitana. Per il Cesena sarà la 34a volta tra i cadetti in cui ha affrontato 96 diverse squadre, dalla Spal (1946) al Catanzaro (2025) in ordine cronologico. Un elenco che quest’anno non sarà arricchito, a differenza della passata stagione in cui per i bianconeri fu la prima volta in categoria contro Carrarese e Sudtirol.

Si rivede il Monza

Se non ci saranno sfide inedite, il Cesena ritrova comunque dopo un po’ di tempo vecchi avversari. Il precedente con il retrocesso Monza è quello che manca da più anni, sia a livello di cadetteria che in assoluto. L’ultimo incrocio tra romagnoli e brianzoli in B risale al 1999-2000 e fu archiviato con due pareggi e la retrocessione dei bianconeri. Includendo anche la Prima Divisione le due squadre non si affrontano dal 2008-2009 quando si registrarono una vittoria a testa e la promozione del Cesena in B. Tra le sette squadre che tornano in serie B (da retrocesse o da promosse) ben cinque il Cesena le aveva incontrate in categoria per l’ultima volta nella stagione del fallimento (2017-2018). Si tratta di Empoli, Venezia, Pescara, Virtus Entella e Avellino. Liguri e campani salutarono la cadetteria insieme al Cavalluccio. L’Entella, retrocessa sul campo, non fu ripescata al posto del Cesena in quanto la serie B fu ridotta da 22 a 19 squadre. L’Avellino, invece, salvo sul campo, fu escluso per inadempienze finanziarie e ripartì dalla serie D. Rispetto al Cesena ha quindi impiegato un anno in più per tornare tra i cadetti.

Emilia-Romagna

Sono 12 le regioni rappresentate nella prossima serie B, una in più rispetto alla precedente grazie al ritorno dell’Abruzzo (Pescara). L’Emilia-Romagna rimane quella con il maggior numero di squadre (Cesena, Modena e Reggiana), un primato che quest’anno deve condividere con la Liguria (Spezia, Sampdoria ed Entella) a seguito della promozione del Sassuolo in A e della promozione dell’Entella in B. La trasferta al Braglia rimane per i bianconeri la più vicina, come quella al Barbera di Palermo la più distante. I canarini saranno anche il club con più tornei cadetti all’attivo (54) dopo l’esclusione del Brescia indiscussa regina di partecipazioni al campionato di serie B (66). Chiudono la speciale classifica Carrarese e Sudtirol a quota 4.

Rivale storica