Nell’allenamento prepartita col Catanzaro il Cesena indosserà una t-shirt speciale per ricordare i 10 anni del progetto “Per un Calcio Integrato”

Una maglia speciale per un’occasione speciale. Domani nel prepartita il Cesena indosserà un t-shirt dedicata ai 10 anni del progetto “Per un Calcio Integrato”. Questo il comunicato ufficiale della società bianconera. “ Da dieci stagioni, c’è un gruppo di ragazze e ragazzi che si allena con costanza e passione sui campi del Cavalluccio. Sono i protagonisti del progetto “Per un Calcio Integrato”, un programma educativo e sociale ideato dal Cesena Fc per favorire l’autonomia, la consapevolezza e l’autostima di giovani con disabilità intellettive o motorie. Guidati da uno staff tecnico specializzato, ogni settimana le ragazze ed i ragazzi del progetto condividono il campo, il pallone e molto di più: condividono l’appartenenza ad una famiglia.

Perché è questa la parola giusta. Nel tempo, “Per un Calcio Integrato” è diventato molto più di un’attività sportiva. È diventato un luogo di appartenenza, un posto sicuro circondato dall’affetto e dalla partecipazione di calciatori della Prima Squadra, del Settore Giovanile, della dirigenza e dei dipendenti del Club, per tanti momenti indimenticabili che in questi anni hanno dimostrato come il calcio sia veramente un patrimonio di tutti.

Un percorso che ha ricevuto riconoscimenti importanti anche a livello nazionale, con la delegazione del progetto ricevuta lo scorso anno a Roma dal Ministro per lo Sport Andrea Abodi, a testimonianza del valore e dell’impatto che questa iniziativa ha saputo generare ben oltre i confini di Cesena. A sostenere con forza il progetto, inoltre, ci sono tanti sponsor dal Club, a partire dal Gruppo Amadori, main partner da tre stagioni, BCC Romagnolo, Navigare, Reabilita Sport Tech e Safari Ravenna, oltre al prezioso sostegno istituzionale del Comune di Cesena, che ha sempre affiancato il Cavalluccio in questo ormai lungo percorso.

Per celebrare questo importante anniversario, il Cesena FC ha voluto creare un momento simbolico e carico di significato, da condividere con tutti i tifosi bianconeri che saranno sugli spalti dell’Orogel Stadium - Dino Manuzzi nella giornata di domani. In occasione della gara tra Cesena FC e US Catanzaro 1929, infatti, la prima squadra bianconera entrerà in campo per l’allineamento prepartita indossando una speciale t-shirt dedicata ai 10 anni del progetto. Una maglia con nomi e numeri realizzati con i colori della disability pride flag: un segno visibile e orgoglioso dell’identità che “Per un Calcio Integrato” ha costruito in questi dieci anni. Accanto agli undici calciatori titolari ci saranno loro: le ragazze ed i ragazzi del progetto, che accompagneranno per mano la squadra durante l’ingresso in campo e l’allineamento prima del fischio d’inizio. Un abbraccio collettivo tra il campo e gli spalti, tra chi gioca e chi tifa, tra chi ha reso grande questa storia e chi la guarda con ammirazione. Perché il 21 marzo, all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi, non ci sarà solo una partita di calcio. Ci sarà una storia intera da celebrare insieme”.