Nel 2025 il Cesena ha accelerato il passo: l’obiettivo è quota 45 punti

Domenica si è chiuso il secondo terzo di campionato. A 12 giornate dallo striscione finale, e con 26 partite già andate in archivio, il solo mezzo verdetto già visibile è legato alla promozione del Sassuolo, che di qui alla fine dovrà difendere 11 punti di vantaggio sullo Spezia.

Lotta salvezza “larghissima”

Per quanto riguarda l’obiettivo principale del Cesena, quello della salvezza, sono in ballo ancora 14 squadre. Quelle che vanno dai 34 punti dei bianconeri e del Bari ai 21 del Cosenza ultimo della classe. La quota salvezza dovrebbe attestarsi sui 44 punti. La media dei punti ottenuti negli ultimi 5 campionati dalle quindicesime classificate, cioè quelle che si sono posizionate all’ultimo posto utile per la salvezza, è infatti di 43.8, anche se in un caso (stagione 2019-2020) per salvarsi direttamente sono stati necessari 46 punti. In due occasioni ci si è salvati a quota 44, in una a 43, in una a 42 mentre nel 2018-2019 ne furono sufficienti appena 39, ma era il primo campionato con il nuovo format e quindi è meglio non tenerne conto.

Diciamo che il Cesena per non correre alcun rischio deve pensare di oltrepassare quota 45, quindi deve ottenere almeno 11 punti nelle restanti 12 gare. Nei primi due terzi di stagione, il Cesena ha viaggiato ad una media superiore ma lo ha fatto grazie soprattutto alla partenza lanciata: se nel primo terzo di campionato la squadra di Mignani aveva ottenuto 21 punti in 13 giornate, nella fase centrale la media è scesa ad un punto a partita (13 in 13 gare).

Il trend del Cavalluccio è però nel complesso positivo in questo 2025. Nelle sei gare disputate nell’anno nuovo, il Cesena ha ottenuto 9 punti, perdendo solo a Catanzaro (che nel periodo preso in esame ha ottenuto 3 vittorie e 3 pareggi) e vincendo gli scontri diretti in casa di Reggiana e Sampdoria, non sfondando il muro del Cittadella e rimontando un gol in inferiorità numerica sia al Bari che al Pisa. Se all’andata il Cesena produceva tantissime occasioni (è stato a lungo il team che tirava di più nello specchio), adesso sta creando un po’ meno ma concede comunque sempre poco. Nei tiri nello specchio il Cesena è sceso al 3° posto con 124 alle spalle di Sassuolo con 146 e Spezia con 127. E 3° posto è anche per il minor numero di tiri in porta concessi: 90 contro gli 81 dello Spezia “capolista” e gli 89 della Cremonese. I dati del 2025 dicono che il Cesena ha calciato nello specchio 25 volte con 7 gol e 2 pali colpiti, mentre ha lasciato 19 conclusioni agli avversari con 7 reti.