Nasce “Cesena Amore Bianconero” dedicato al Cavalluccio

Da sabato 17 ottobre, vigilia di Cesena-Avellino si potrà trovare in edicola gratuitamente “Cesena Amore Bianconero”, nuovo giornale indipendente dedicato al Cesena Calcio. Edito dalla Stilgraf di Cesena, sarà diretto e coordinato da Daniele Magnani, insieme ai giornalisti Giovanni Guiducci, Marco Rossi, Cristopher Leoni, Gabriel Vincenzi ed il fotografo Luigi Rega. Formato quotidiano, full color, inizialmente a 12 pagine, “Cesena Amore Bianconero” conterrà articoli e statistiche sulla prima squadra, ma anche notizie ed aggiornamenti sulla formazione Primavera e su quella femminile. Lo potrete trovare nelle principali edicole di Cesena il giorno precedente, o il giorno stesso, in cui il Cesena giocherà le proprie partite in casa. Spazio sarà poi dedicato anche ai tifosi e alle loro storie.