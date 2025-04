Morte di Papa Francesco, rinviata Modena-Cesena

Dopo la morte di Papa Francesco, è stata rinviata a data da destinarsi Modena-Cesena. La gara era in programma oggi alle 17.30. La Figc ha sospeso tutte le gare in programma oggi.

“Il Cesena Fc - si legge in una nota del club bianconero - intende manifestare tutto il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, venuto a mancare questa mattina all’età di 88 anni. Il Club bianconero si unisce alla famiglia della Serie B nel piangere la morte di Papa Francesco, “persona di grande carità cristiana e uomo vicino agli ultimi, dotato di grande umiltà e spirito cristiano” come lo ricorda il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin”.