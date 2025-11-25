Monza e Cesena ritardano l’inizio della partita: l’arbitro Mucera “punisce” entrambe le società

Stando al referto arbitrale, un caso più unico che raro si è verificato in Monza-Cesena di domenica: nessuna delle due squadre si è presentata nel tunnel che immette in campo nei tre minuti successivi al segnale emesso da Mucera di Palermo. A nessuno è venuto il dubbio che il fischio potesse non essere stato fatto... tanto meno all’arbitro, che infatti ha registrato tutto nel referto. Con ammenda di 4mila euro al Cesena “per avere ingiustificatamente ritardato di circa 4 minuti l’inizio del primo tempo, in considerazione anche del fatto che un proprio calciatore ritardava di un ulteriore minuto l’arrivo nel tunnel per l’ingresso in campo” e con ammenda di 3mila euro al Monza “per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del primo tempo”.