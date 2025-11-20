Monza-Cesena: già prenotati quasi 800 tifosi bianconeri

Una novità assoluta sulla strada del Cesena. Il big-match di domenica (ore 17.15) è stato affidato al giovane arbitro Giuseppe Mucera di Palermo, neopromosso in estate e alla settima direzione stagionale (e naturalmente in carriera) in Serie B. Il fischietto siciliano sarà affiancato dagli assistenti Federico Fontani di Siena e Marco Colaianni di Bari, mentre in sala Var ci saranno l’esperto Luigi Nasca di Bari e Francesco Cosso di Reggio Calabria. In carriera Mucera non ha mai diretto il Cesena in gare ufficiali, mentre ha incrociato solo una volta il Monza, lo scorso 1° ottobre in occasione della trasferta di Empoli (1-1).

A Villa Silvia, intanto, prosegue la preparazione del Cavalluccio in vista della sfida in terra brianzola. Ieri erano in programma due sedute, alle quali non ha partecipato Berti, rientrato a Cesena solo nel tardo pomeriggio. Il centrocampista di Calisese tornerà in gruppo da oggi. Si è invece rivisto Amoran, che ieri si è allenato a parte, mentre Klinsmann atterrerà nel primo pomeriggio di oggi a Bologna.

Al Rognoni continua a lavorare a parte anche Bisoli, mentre Magni è tornato definitivamente in gruppo e domenica tornerà a disposizione di Mignani. Nel frattempo, prosegue la prevendita per il settore ospiti del Brianteo. A ieri sera erano 772 i tifosi bianconeri che avevano acquistato il biglietto per la gara di domenica. A proposito di tifosi, si terrà martedì 16 dicembre, presso la Sala Polifunzionale della Fiera di Cesena, il tradizionale appuntamento con la Notte Bianconera, organizzata dal Coordinamento con la presenza dell’intero gruppo squadra del Cavalluccio.