Modena-Cesena: i biglietti del 21 aprile restano validi per il 13 maggio, chi non potesse essere presente può chiedere il rimborso entro il 5 maggio

Il Modena ha appena comunicato le informazioni sui biglietti d’ingresso alla partita contro il Cesena, che dal 21 aprile è stata rinviata al 13 maggio alle ore 20.30. “Tutti i biglietti acquistati (sia online che nei punti vendita Vivaticket) rimangono validi anche per effettuare l’accesso per il match in programma martedì 13 maggio alle ore 20.30. Chi fosse impossibilitato a utilizzare il biglietto nella nuova data indicata potrà esercitare la richiesta di rimborso a partire dalle ore 16 di lunedì 28 aprile. Tutte le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 16 di lunedì 5 maggio, mediante l’apposita piattaforma presente sul sito di Vivaticket (https://shop.vivaticket.com/it/rimborsi), dove sarà necessario inserire il “sigillo fiscale” presente sul biglietto. Chi ha acquistato presso un punto vendita potrà scegliere se recarsi fisicamente allo stesso esercizio per svolgere la procedura oppure se effettuarla in autonomia dal web. Dopo alcune settimane, chi ha fatto richiesta riceverà il rimborso. Verranno rimborsati solo il prezzo e la prevendita del biglietto, non le commissioni”.