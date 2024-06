Mike Melby è il nuovo azionista di maggioranza del Cesena. Aiello: «Il futuro del club è assicurato. Abbiamo tanti soldi, faremo una bella B»

Mike Melby è il nuovo azionista di maggioranza del Cesena Fc. L’ufficialità arriverà la prossima settimana, quando saranno annunciati anche il nuovo direttore generale (Corrado Di Taranto, che si deve però “liberare” dalla Spal) e il nuovo tecnico (Roberto D’Aversa, sempre che il Venezia neopromosso in A non affondi il colpo, o un nome a sorpresa). «Con questa operazione il futuro del Cesena è assicurato. Abbiamo tanti soldi per poter disputare un bel campionato di Serie B», è la conferma che arriva da John Aiello.

Quella che porta Melby ad avere la maggioranza del club (quote tra il 55 e il 60 per cento, che saranno quantificate con precisione nei giorni a venire) è un’operazione da 9 milioni di euro che si è conclusa a inizio settimana ma che era nell’aria da un paio di mesi.

Articolo completo sul Corriere Romagna in edicola venerdi 7 giugno