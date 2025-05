Michele Mignani incassa una vittoria di piena sofferenza del suo Cesena a Cosenza: “Avevamo un obiettivo che era quello di vincere e in un modo o nell’altro siamo riusciti ad ottenerlo. Non è stata una bella partita, anche se il primo tempo è stato fatto bene. In questo momento c’è un po’ di stanchezza, i punti valgono tantissimo e le partite non sono bellissime. Ora bisogna recuperare energie per il secondo obiettivo che ci siamo costruiti”.