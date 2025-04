Mignani verso Sudtirol-Cesena: “Ho grande rispetto per Castori, pronti a una gara col coltello tra i denti”

Una trasferta impegnativa per il Cesena, che dopo il ko interno contro la Juve Stabia domani sarà a Bolzano (ore 15) sul campo del Sudtirol dell’ex Fabrizio Castori. Così Michele Mignani in conferenza stampa: “Oggi non guardo e non seguo la classifica, guardo i punti che ci servono per avere la salvezza matematica. Il discorso è aperto per tante, noi pensiamo per noi e pensiamo che il nostro campionato passi per la partita di domani”.

Il tecnico continua: “Abbiamo assorbito la sconfitta con la Juve Stabia e domani ci aspetta una gara in cui ci sarà da battagliare. Dovremmo giocare con il coltello tra i denti per non lasciarci le penne. Castori? Rispetto a lui sono indietro di 20 anni, lo rispetto e ho avuto il piacere di scambiare con lui qualche parola alla Panchina d’oro”. Out il solo Russo e Mignani fa intuire che La Gumina dovrebbe partire ancora dalla panchina: “Sta bene, ma deve sbloccarsi soprattutto a livello a mentale”.