Mignani verso Monza-Cesena con Piacentini in dubbio: “Sono le partite più belle da giocare”

Archiviata l’ultima sosta del 2025, il Cesena si prepara per una partita dall’altissimo coefficiente di difficoltà, in programma domani (ore 17.15) sul campo della capolista Monza. Tra i convocati si rivede Dimitri Bisoli, che al massimo andrà in panchina: “Sono le partite più belle da giocare – ha spiegato Michele Mignani questa mattina dopo la rifinitura - affrontiamo una squadra che era in A, che è prima, che ha vinto le ultime 6 e che è piena di giocatori di categoria superiore. Sono tutti stimoli in più per noi, anche se la difficoltà è altissima. Ci vorranno spensieratezza e consapevolezza di affrontare una squadra forte ovunque. Se penso di essere solo spensierato mi preoccupo, se penso di essere spensierato e consapevole, allora mi tranquillizzo”. Rispetto all’Avellino, il tecnico recupera Magni ma dovrebbe perdere Piacentini per noie muscolari.