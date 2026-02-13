Mignani verso Cesena-Venezia: “Come risultati è uno dei momenti più difficili della stagione”

A quattro giorni di distanza dalla sconfitta di Chiavari il Cesena di Michele Mignani torna in campo domani (ore 19.30) contro la capolista Venezia: “A parte lo squalificato Francesconi sono tutti disponibili. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni per Shpendi e Olivieri per i quali bisognerà capire se vale la pena prendersi dei rischi. Valuterò sentendo le loro sensazioni”. La baby punta Galvagno è partita per Lecce con la Primavera e questo è un segnale incoraggiante su Shpendi e Olivieri.

Così Mignani sul Venezia: “Affrontiamo la squadra più forte del campionato con uno dei migliori allenatori della categoria. È una squadra che ha obiettivi e un organico diversi dal nostro. Sarà una montagna da scalare. Sul piano dei risultati stiamo attraversando uno dei momenti più difficili della stagione, ma se guardo le prestazioni dico che avremmo meritato più punti. Tante gare perse avremmo potuto pareggiarle, ma questo è un nostro difetto. Per prendere meno gol dobbiamo alzare il livello di attenzione”.