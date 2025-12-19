Mignani verso Cesena-Juve Stabia: “Per fortuna non mi hanno squalificato per gli allenamenti”

Ultimo impegno casalingo del 2025 per il Cesena, che sabato pomeriggio (ore 15) ospita la Juve Stabia, bestia nera di un anno fa. Michele Mignani, per la prima volta da quando allena il Cavalluccio, dovrà accomodarsi in tribuna causa squalifica e sarà sostituito dal vice Vergassola: “Per fortuna mi hanno squalificato solo per la partita ma non per gli allenamenti - sorride Mignani - le idee con il mio staff sono condivise e andare in tribuna non è un problema, anche se il campo è un’altra cosa. Affrontiamo una squadra per certo versi simile a noi, sarà una gara molto difficile, ma vogliamo dare continuità al nostro momento”. In dubbio Celia, con una caviglia malconcia, “per il resto la squadra sta bene e si è allenata bene”.

Al termine della conferenza stampa, a nome della società Nick Aiello e il direttore generale Corrado Di Taranto hanno fatto gli auguri ai giornalisti in sala stampa, in un brindisi che ha coinvolto anche il diesse Filippo Fusco e Massimo Agostini.