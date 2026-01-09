Mignani verso Cesena-Empoli: “Adamo ha chiesto di andare via, sul mercato qualcosa ci serve”

Alla ripresa del campionato dopo la pausa, Michele Mignani presenta Cesena-Empoli in programma domani (ore 19.30): “È stato un 2025 positivo sulle basi di quello costruito nel campionato precedente. Domani la prima gara dell’anno può riservare risvolti inaspettati. Dopo la sosta tutti hanno staccato per qualche giorno e bisogna capire in che condizione sono i ragazzi, comunque li ho visti bene”.

Mignani ha la rosa al completo: “Castagnetti è disponibile, si è allenato con la squadra anche se abbiamo perso qualche giorno dovendoci allenare su campi duri a causa della neve. Contro l’Empoli mi aspetto una gara equilibrata. Dovremmo essere bravi a reggere gli urti dei loro attaccanti e avere pazienza perché non sempre si può avere il pallino del gioco”. Sul mercato: “Adamo? Quando un giocatore chiede di andare via la società fa le sue valutazioni. Per me era un giocatore importante potendo coprire più ruoli, esterno e centrocampista. Con il direttore ho un confronto quotidiano, qualcosa ci serve, vediamo”.