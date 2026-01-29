Mignani verso Avellino-Cesena: “Il mercato? Se non arriverà nessuno, chi di dovere spiegherà il perché”

Per motivi logistici legati al viaggio in treno verso l’Irpinia, Michele Mignani ha anticipato di un giorno la conferenza della vigilia di Avellino-Cesena in programma sabato (ore 15): “È un momento in cui facciamo la prestazione come contro Empoli e Bari, ma facciamo zero punti. Il Cesena è in salute”.

Dopo neanche tre mesi il Cesena ritrova gli Irpini: “All’andata è stata una partita equilibrata, nei primi minuti l’Avellino ha avuto più possesso palla, mentre noi abbiamo capitalizzato meglio le occasioni avute. Il 3-0 finale è stato da loro ritenuto troppo pesante. Al ritorno mi aspetto più o meno lo stesso Avellino, ma sul loro campo dobbiamo fare una super prestazione per fare risultato”.

Mancheranno lo squalificato Mangraviti e l’infortunato Bastoni: “Causa influenza e qualche acciacco residuo dall’ultima gara ci siamo allenati in 15 giocatori di movimento. Speriamo di risolvere questi problemi prima di sabato, altrimenti faremo con quelli che siamo”.

Intanto dal mercato non è arrivato ancora nessuno: “Per noi finora è stato fatto solo qualcosa in uscita, forse non c’è la volontà o la disponibilità di fare altro. Si erano fatti dei nomi, ma ancora niente. Se sarà così anche alla chiusura alla fine chi di dovere dirà il perché. Preoccupato? No, il mio mestiere è quello di allenare la squadra che ho a disposizione”.

La squadra partirà domani in pullman per Bologna, poi proseguirà in treno fino Afragola dove un pullman la aspetterà per raggiungere lo stadio Partenio.