Mignani va oltre la sconfitta: “Il Cesena ha fatto un’ottima figura”

Prima sconfitta stagionale della sua gestione, anche se il Cesena di Michele Mignani ha fatto un’ottima figura al cospetto del Sassuolo: “Abbiamo disputato una buonissima partita, ma ce ne andiamo da Reggio Emilia senza punti. Faccio quindi i complimenti ai ragazzi che hanno dato tutto”.

Dopo le tre vittorie iniziali, questa si può definire una vittoria salutare? “Può darsi se siamo bravi a capire i motivi che hanno determinato questa sconfitta”.

L’assenza di Prestia (affaticamento muscolare) e la coperta corta dietro farà rivedere certe scelte sul mercato? “Non sarà un infortunio, né 90 minuti a farci cambiare programma”.

La ripresa ha visto un ottimo approccio a differenza delle altre gare: “Nel secondo tempo dovevamo dare qualcosa di più per riprendere la partita e l’abbiamo fatto, pareggiando e rischiando poco fino al loro 2-1 e purtroppo non siamo più riusciti a riprenderli”.

Finale per un Piacentini che si è fatto trovare pronto: “Faccio i complimenti a un ragazzo che era ai margini e non aveva fatto neanche un minuto in campo. In settimana si è allenato bene come tutta la squadra”.