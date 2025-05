Mignani: “Usciamo a testa alta. Il mio futuro a Cesena? Ne parleremo e decideremo serenamente” VIDEO

Michele Mignani parte dall’inizio della ripresa del Cesena: “Abbraccio ad uno ad uno tutti i miei ragazzi. Le partite si decidono dagli episodi, noi ne abbiamo avuto uno e non l’abbiamo sfruttato, il Catanzaro sì. Complimenti al Catanzaro, ma noi usciamo a testa alta”.

A Shpendi ha detto qualcosa alla fine? “Lui era in lacrime, tutti noi come i tifosi eravamo dispiaciuti. Il calcio è questo, sono cose che fanno parte della crescita di un ragazzo. Cristian si è preso la responsabilità di tirare e ora deve essere bravo a gestire la delusione”.

Quale futuro per Mignani? “Io ho il contratto e i contratti hanno valore e altre volte non lo hanno. Bisogna vedere se c’è la volontà di entrambe le parti. Io qui sono stato benissimo, con una società che mi ha appoggiato gruppo di ragazzi di grande valore. In questi giorni faremo una chiacchierata e decideremo serenamente il nostro futuro”.