Mignani: “Una bella prestazione, il Cesena meritava di più” VIDEO

Michele Mignani non fa drammi per la seconda sconfitta interna: “Abbiamo lavorato bene, cercando di prendere gli spazi che la Cremonese ci concedeva. Ci è mancato il gol dopo avere sofferto nei primi 20 minuti. Al di là dei risultati che nelle ultime gare non stanno arrivando, oggi la squadra ha fatto una buona prestazione. In questo momento raccogliamo meno di quello che meriteremmo. I ragazzi possono andare a casa a testa alta perché hanno fatto una grande prestazione”.

Prestia è uscito arrabbiatissimo dopo il cambio: “È tutto già finito, siamo già a posto, cose che capitano. Con lui c’è un grande rapporto”.