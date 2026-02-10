Mignani: “Troppo facile fare gol al Cesena. Shpendi? Ha sentito un indurimento ai flessori”

Michele Mignani incassa un’altra sconfitta per 3-1 in trasferta dopo quella di Avellino, con il Cesena che si è confermato fragile in fase difensiva: “Sì, tre gol sono troppi e se poi contribuisci a farli fare all’avversario... questo è un limite che abbiamo e che non riusciamo a scrollarci di dosso. È un dispiacere perché i ragazzi lavorano duramente eppure non riusciamo a dare continuità ai risultati”.

Quello di Francesconi davanti alla difesa è un esperimento che vale la pena continuare? “Per me Francesconi può fare tutti i ruoli a centrocampo. A volte perdi palla e non succede niente, stavolta ha sbagliato uno stop e abbiamo preso gol, però non posso colpevolizzare un calciatore per quello che fa”.

Questo momento di difficoltà ha delle analogie col mese di dicembre dello scorso campionato? “Assolutamente no, questa un’altra squadra è questo un periodo diverso. Noi abbiamo vinto tante partite e abbiamo perso tante partite, ci manca la capacità di portare a casa qualche pareggio”.

Shpendi e Olivieri come stanno? “Shpendi ha sentito un indurimento ai flessori e anche Olivieri ha avuto dei problemi muscolari”.