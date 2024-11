Mignani si gusta il successo del Cesena sul Sudtirol: «Vittoria pulita, abbiamo rischiato poco e con pazienza abbiamo costruito bene» VIDEO

«La nostra vittoria più sporca? No, credo invece sia la più pulita dell’anno». Michele Mignani si spiega a fine gara: «Pulita perché abbiamo trovato una squadra fisica e forte per la categoria, un Sudtirol che ha giocatori esperti e di categoria superiore; ed è stata la gara per noi in cui abbiamo rischiato meno e con pazienza ci siamo ritagliati le occasioni giuste». Ed elogia Cristian Shpendi: «Ha grandi valori umani e la sua dote migliore è l’umiltà. Ha un mondo davanti, che scoprirà di sicuro se continuerà a lavorare come sta facendo».