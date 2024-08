Mignani pronto al debutto in Coppa: “Cesena, ci siamo. C’è la voglia di superare il turno”

Per il Cesena è arrivato il giorno della “prima” ufficiale domenica sera (ore 20.30) al Manuzzi per il primo turno di Coppa Italia contro il Padova. In caso di parità non sono previsti i tempi supplementari e si andrà direttamente ai calci di rigore. Così Michele Mignani, pronto al debutto sulla sua panchina: “Dopo circa un mese di lavoro ci siamo, c’è la voglia di superare il turno. Mi aspetto una partita equilibrata tra due squadre che non saranno nella condizione ottimale ma che cercheranno di prevalere l’una sull’altra”. Sulla formazione il tecnico bianconero precisa: “Sarà una formazione che calcherà quello che in questo momento mi offre la rosa, chi in questo momento sta meglio. Non dobbiamo prenderci dei rischi con chi non è a posto o con chi è arrivato da meno tempo”.

Mignani ha affrontato con garbo il tema dei ritocchi alla rosa: “Ho la fortuna di lavorare con uno staff molto competente siamo riusciti a non avere grosse problematiche e di questo mi ritengo soddisfatto. Qualcosa deve ancora essere fatto ma sia io che la società abbiamo le idee chiare. In qualche reparto ci siamo e in qualche altro reparto c’è ancora qualcosa da fare. Credo che oggi non sia giusto fare dei nomi ma penso che sia giusto pensare alla partita di domani”.

Assente lo squalificato Calò, out l’acciaccato Saber.