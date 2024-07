Mignani promuove il Cesena: “Spero in un’amichevole con una squadra di A”

Queste le parole del tecnico Michele Mignani a fine gara: «Rispetto a domenica i ragazzi erano più stanchi per il grande lavoro sulla forza fatto stamattina (ieri, ndr) ma stanno tutti facendo bene mettendo attenzione, concentrazione e grande disponibilità. L’undici titolare? Siamo ancora in preparazione e vogliamo conoscere bene tutti, poi il mercato non è ancora finito».

A tal proposito, questi i requisiti per puntellare a dovere la rosa: «Questa è una squadra agile e leggera ma magari non molto strutturata, quindi per la B servono chili, centimetri ed esperienza, non essendo tanti i giocatori che hanno già fatto questa categoria qui. La base però è davvero ottima: non è facile trovare una squadra predisposta a lavoro e sacrificio come questa, quindi i presupposti per questo inizio sono senza dubbio i migliori. Il modulo per ora rimane quello dell’anno scorso, poi pian piano entrerà sempre più qualcosa di mio. Ci sarà un periodo di adattamento alla B che spero venga colmato dall’entusiasmo che ci si porta dietro e dalla continua crescita dei nostri tanti giovani. Spero in un’amichevole con una squadra di A per poterci mettere ancora meglio alla prova».

Così invece Massimiliano Mangraviti: «Cerchiamo di alzare il livello provando cose nuove e rischiando di più la giocata. Il nostro tecnico è meticoloso e attento ai dettagli e ci dà piccole nozioni alla volta, ha esperienza e penso sia il metodo migliore. Qui a Cesena c’è tutto per fare bene».

Oggi riposo assoluto, la novità è che l’allenamento congiunto con la Primavera non si terrà lunedì ma martedì alle 17.30. Dopo la partita verranno presentate le maglie per la nuova stagione.

