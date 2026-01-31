Mignani: “Ora si evidenziano le nostre fragilità. L’esultanza di Olivieri? Non so se ce l’aveva con me, io pretendo il massimo per il bene del Cesena” VIDEO

Michele Mignani in sala stampa analizza la sconfitta di Avellino: “In questo momento si evidenziano al massimo le nostre fragilità. L’espulsione? Chiedo scusa alla squadra e alla societá, un allenatore non dovrebbe mai lasciare la squadra sola”. Così il tecnico sull’esultanza polemica di Olivieri, che come Bastoni ha voluto zittire chi lo critica. “Non so se ce l’aveva con qualcuno o con me, io pretendo che tutti diano il massimo per il bene del Cesena”. Quanto a Blesa: “Non ho notizie sulla sua partenza. Lui ci ha detto di avere un dolore alla caviglia”.