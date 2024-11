Mignani non si fida del Frosinone e sposta lo sguardo sul suo Cesena: «Andiamo avanti per la nostra strada, appoggiandoci sulle nostre certezze»

Domani pomeriggio allo Stirpe (calcio d’inizio alle ore 15) il Cesena inaugura il mese di dicembre contro un Frosinone ultimo in classifica e ancora alla ricerca del primo successo casalingo stagionale. Michele Mignani ovviamente non si fida: «Il modo migliore per affrontare questo tipo di partite è concentrarsi su di noi e non guardare l’avversario e la classifica. Andiamo avanti per la nostra strada, appoggiandoci sulle nostre certezze. Davanti c’è un avversario da non sottovalutare, ma l’obiettivo è dare continuità alle prestazioni e ai risultati. Il nostro percorso deve proseguire così».

Per la gara di domani il tecnico non ha convocato Saber, mentre sul pullman sale il recuperato Van Hooijdonk, che partirà dalla panchina: «In questo momento ho la fortuna di poter fare delle scelte e lo considero un privilegio. Nessuno deve sentirsi un’alternativa, ma tutti devono sentirsi importanti».