Mignani: “Non avrei voluto incontrare ora la Samp, strafelice per Castagnetti a Cesena”

Dopo la pausa per la Nazionale, il Cesena riparte sabato (ore 19.30) a Marassi contro la Sampdoria. Michele Mignani presenta la gara contro i blucerchiati ancora a zero punti: “Dopo due giornate è presto dare giudizi, ma se c’è una squadra che non avrei voluto incontrare è la Samp, una squadra ferita e che può contare sul maggior numero di abbonati del campionato. Giocheremo in un bell’ambiente e per noi deve essere uno stimolo in più”.

Mignani ha tutti a disposizione: “I Nazionali stanno bene. A Castagnetti ho chiesto di fare girare la squadra, è un ragazzo con valori tecnici e tattici. Sono strafelice che si sia unito a questo gruppo sano”.

Dopo la sosta il Cesena non ha mai vinto: “È un dato statistico fine a se stesso. Dopo questa pausa la squadra sta bene”. Così Mignani sulle palle inattive: “Cerchiamo sempre di adottare delle strategie per arrivare prima sulla palla oltre a contare sulla forza fisica dei nostri giocatori”.