Mignani mette in guardia il Cesena: “Lo Spezia ha valori importanti”. Convocato Van Hooijdonk, Chiarello torna in gruppo

Un altro esame impegnativo per il Cesena, in campo domani sera (ore 20.30) in casa dello Spezia. Il tecnico bianconero Michele Mignani è orientato a confermare lo stesso undici che ha battuto il Catanzaro, ma non è da escludere neppure una maglia da titolare per Antonucci, che potrebbe sostituire Kargbo. In panchina gli ultimi arrivati Mendicino e Tavsan. “Ci aspetta un avversario tosto - ha detto Mignani - lo Spezia ha valori importanti nei singoli, nel collettivo e anche nella guida”.

Chiuso il mercato, Mignani analizza gli ultimi innesti: “Mendicino è cresciuto nell’Atalanta, è un centrocampista che può essere utilizzato da play o da mezzala, dinamico e fisico pur essendo giovanissimo. Tavsan è un mancino offensivo che può ricoprire più ruoli, la sua duttilità sarà molto utile e poi ha grandissima qualità. Quanto a Chiarello, io l’ho apprezzato tanto durante l’estate, perché è un professionista serio e disponibile. Quindi farà parte del gruppo”.

Nella lista dei convocati c’è quindi anche Riccardo Chiarello, che alla fine non è mosso da Cesena e secondo logica è stato reintegrato in rosa. Parte per la Liguria anche Van Hooijdonk, out il solo Saber per infortunio.