Mignani: “La sconfitta del Cesena? La responsabilità è mia. Ho ragazzi meravigliosi e il loro percorso è solo da ammirare” VIDEO

Michele Mignani analizza la sconfitta del Cesena con il Sassuolo: “Dobbiamo riconoscere la forza del Sassuolo che ha stravinto il campionato. La loro forza globale è oggettiva. In più però quando giochi nel tuo campionato non vedo perché non si debba provare a fare punti. La partita non è stata interpretata nel modo giusto e la responsabilità è mia”.

Mignani continua: “Nelle ripartenze abbiamo sofferto tanto, ma la squadra ha dato tutto e in questi casi dai la mano all’avversario e gli fai i complimenti. Abbiamo giocatori come Shpendi, La Gumina e Russo che non sono al top e in gare come queste se non sei al 120 per cento è dura”.

E la punizione finale in cui Bastoni e Tavsan hanno litigato per la punizione? “Incomprensioni da campo. I giocatori sanno benissimo chi deve calciare punizioni o angoli. È stata una scenetta che non ci doveva essere, domani chiariremo nello spogliatoio”.