Michele Mignani è soddisfatto del pareggio: “Vedere partite belle in questo periodo è difficile. Il nostro obiettivo rimane la salvezza, che matematicamente non abbiamo ancora raggiunto, quindi dopo una sconfitta interna questo punto lo accettiamo e la mettiamo in cassaforte. Per la proposizione del gioco avremmo comunque meritato qualcosa di più, pur non avendo occasioni pulitissime”.