Mignani: “Il Cesena non è imbattibile, se qualcuno di noi pensava di esserlo, si sbagliava di grosso”

Michele Mignani, cosa non ha funzionato del Cesena allo Stirpe? “Loro nel primo tempo potevano davvero farci male e siamo stati un po’ troppo timidi. Nella ripresa quei due gol in pochi minuti hanno deciso tutto, e poi è arrivato il 3-0 dopo l’occasione mancata del 2-1 con Castagnetti. I ragazzi non si sono disuniti, magari se fossimo riusciti a trovare il 3-2, chissà. Il dispiacere è legato soprattutto all’avere subito quei due gol ravvicinati”.

Sabato tornare subito in campo con la Reggiana può essere un vantaggio? “Il vantaggio è essere equilibrati. Non siamo una squadra imbattibile purtroppo: se qualcuno di noi pensava di esserlo, sbagliava di grosso. Siamo solo alla sesta giornata, ora rimettiamoci al lavoro, con equilibrio e fiducia nelle certezze che ci eravamo costruiti”.

Il fresco ex Calò questa sera ha fatto una grande gara: “Lui ha dimostrato di essere un giocatore importante per la B. Si è inserito bene nel Frosinone e di lui posso dire che è un ragazzo serio e un ragazzo sano”.