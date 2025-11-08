Mignani: “Il Cesena giocherà con entusiasmo, voglia, fame e intensità”

Archiviata la sconfitta immeritata di Bari, il Cesena mette nel mirino l’ultima partita prima della sosta, in programma domani al Manuzzi alle ore 15 contro l’Avellino: “Mi aspetto una squadra che ha capacità di andare a rete facilmente – ha spiegato Michele Mignani in conferenza stampa - di giocare, di muovere la palla, di avere cambi che possono determinare a partita in corso. L’Avellino è organizzato e ben allenato e vive ancora sull’entusiasmo del campionato vinto. Poi spesso sono gli episodi che determinano le gare. Sono convinto che faremo una prestazione importante, perchè vogliamo reagire dopo una sconfitta immeritata. Giocheremo con entusiasmo, voglia, fame e intensità, tutte quelle doti che abbiamo sempre espresso”. Il tecnico non avrà a disposizione i soliti noti: Siano, Magni e Bisoli.