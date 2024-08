Mignani festeggia i tre punti del Cesena: “Complimenti ai ragazzi” VIDEO

Il tecnico bianconero in sala stampa non nasconde la sua soddisfazione: “Contro il Sassuolo a mio avviso avevamo già fatto una prova più dignitosa, i ragazzi non dovevamo dimostrarmi nulla. Sono sempre sul pezzo e rinnovo i complimenti per la loro prova”.

Come continuità forse è stata la migliore gara stagionale: “Beh, io ne ho viste altre di gare fatte bene, affrontavamo un’ottima squadra di grande fisicità e la prestazione mi è piaciuta. Vorrei concedere meno possesso palla all’avversario, ma questo è un campionato in cui è difficile dominare”.

Quanto è importante non avere preso gol? “La storia racconta che le squadre che vincono i campionato hanno la migliore difesa... i ragazzi stanno facendo un gran lavoro a iniziare dagli attaccanti, che anche in fase difensiva sono molto generosi”.

La prova di Adamo la metterà in difficoltà? “Io su di lui non avevo dubbi, un ragazzo d’oro che meritava la copertina con un gol dopo un grande inserimento. Lui non è l’unico che mi mette in difficoltà, ce ne sono altri e lo vedo dall’impegno in allenamento”.

La B è iniziata con un estremo equilibrio: “Per assurdo è meglio vincerne una e perderne una che pareggiarne due. A volte il calendario ti concede di affrontare una squadra non nel suo momento migliore, resta il fatto che è pieno di squadre forti”.

Domenica recupera qualche giocatore? “Ci proviamo, Prestia e Van Hooijdonk sono giocatori importanti, ma non vogliamo rischiare di perderli”.