Mignani: “Essere a Cesena è un motivo di orgoglio” VIDEO GALLERY

Nella sala stampa del Manuzzi, il nuovo allenatore del Cesena Michele Mignani si presenta al mondo bianconero: “Grazie a tutti per la fiducia, al direttore e alla società. Le mie qualità? Difficile descriverle, forse una forma di equilibrio personale, l’equilibrio è una peculiarità... essere qui a Cesena è un motivo di orgoglio. Ho conosciuto una società ambiziosa, in forte crescita e qui posso continuare il mio percorso. Dopo una vittoria in campionato, il presupposto è continuare sull’onda dell’entusiasmo, anche se la categoria è differente. In B si trovano squadre attrezzate e forti, dovremo trovare la soluzione migliore per cercare di fare male”.

Come si preparano i giocatori a un mondo nuovo come la B? “Ho ancora qualche giorno per pensarci... di certo nel calcio quello che si è fatto ieri non conta più, conta quello che farai domani. Ci saranno tanti ragazzi al primo anno di B e io devo accompagnarli in un percorso di entusiasmo. Sarà una battaglia dopo l’altra”.