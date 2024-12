Michele Mignani a fine gara analizza la brutta sconfitta di Carrara del suo Cesena. “Quando perdi una gara del genere l’allenatore è il primo a doversi fare delle domande, poi quando fai delle scelte le fai perché sei convinto e parlare col senno di poi è troppo facile. Pensavo che la gara di oggi avesse bisogno di fisicità, ma nel primo tempo abbiamo fatto gara quasi esclusivamente difensiva e nel secondo tempo non abbiamo reagito. Squadra allo sbando? A me non sembra, con la Cremonese non mi è sembrato così, io penso a lavorare. Stiamo rendendo sotto le possibilità, ma abbiamo fatto molte cose buone”. A Mignani viene chiesto se pensa alle dimissioni (“assolutamente no”) e se teme l’esonero: “Questa è una domanda che non dovete fare a me. Purtroppo ora la squadra ha perso certezze, prima reagiva, ma oggi soprattutto nella ripresa abbiamo subito troppo. Io mi faccio delle domande, mi guardo allo specchio e mi confronto in continuazione con i miei collaboratori e con la mia società”.