Mignani e il punto del Cesena a Empoli: “Una partita figlia della paura, avevamo bisogno di sostanza” VIDEO

Michele Mignani analizza il sofferto pari del Cesena a Empoli: “Per il momento che stiamo attraversando il bicchiere è mezzo pieno. Non è stata una bella partita, anzi: è stata una partita figlia della paura. Noi non siamo questi, sotto l’aspetto della proposta di gioco. Oggi avevamo bisogno di tanta sostanza: abbiamo gestito male potenziali ripartenze e nel finale, abbiamo sofferto”.

Così Mignani sulle scelte iniziali: “Qualsiasi scelta, l’ho fatta in funzione della partita contro l’Empoli e non per il Monza. Berti e Mangraviti avevano lievissimi disturbi che non mi hanno condizionato nella scelta, ma cercavamo soprattutto sostanza e fisicità. Con il cuore e con i denti abbiamo fatto, quello che dovevamo fare e cioè conquistare punti. Una partita sporca, dove abbiamo preso due pali clamorosi”. Sul futuro...”Più le partite sono difficili, più ce la andremo a giocare. Lavoro con il massimo della serietà”.