Michele Mignani non nasconde la soddisfazione per lo scampato pericolo contro il Bari: “Contro una squadra forte, tanto più in superiorità numerica, abbiamo fatto fatica a prendere la palla. Il nostro obiettivo era evitare il secondo gol e cercare di trovare l’episodio per andare a pareggiarla. I cambi? Hanno fatto la differenza”.