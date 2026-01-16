Mignani e il Cesena a Reggio senza tifosi: “Sono cose che non riesco a capire”

Inizia sabato (ore 17.15) in casa della Reggiana il girone di ritorno del Cesena di Michele Mignani che ha parlato alla vigilia: “Non pensiamo che la Reggiana viene da 4 sconfitte consecutive, perché dopo questi risultati negativi sicuramente darà qualcosa di più in questo derby. Mi aspetto un avversario con una punta centrale e due giocatori offensivi”.

Mignani ha tutti i giocatori a disposizione: “Castagnetti la settimana scorsa stava benino, per questo contro l’ Empoli era partito dalla panchina, adesso sta bene. Per noi è un giocatore importante”. Sul mercato: “Al momento nessuno ha chiesto di andare via, come è stato con Adamo. Noi non teniamo nessuno controvoglia, a meno che non ce lo dica all’ultimo perché poi dobbiamo sostituirlo e siamo già una delle rose numericamente più strette. Arrigoni? Lo vedo crescere, sarà sicuramente un “nuovo” acquisto”. Sul divieto alla trasferta per i tifosi bianconeri residenti in Romagna: “Sono cose che io non riesco a capire. Al Manuzzi non ci sono barriere, ci sono famiglie e bambini. All’andata i nostri tifosi sono stati parte lesa”.