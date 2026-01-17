Mignani dopo il successo sulla Reggiana: «Vittoria dedicata ai tifosi del Cesena, che vogliamo sempre con noi: in casa e in trasferta» VIDEO

  • 17 gennaio 2026
Il Cesena torna alla vittoria dopo aver ottenuto un solo punto in tre partite. Così il tecnico bianconero Michele Mignani: «Abbiamo superato un avversario con grandi qualità. Qualche errore si può concedere ma noi le imprecisioni le paghiamo sempre a caro prezzo. In alcuni tratti la difesa poteva fare meglio però in generale abbiamo fatto un ottimo lavoro. Era una partita importante, un derby, ed è arrivata che dedichiamo ai nostri tifosi che vogliamo sempre vicino a noi: in casa e in trasferta».

