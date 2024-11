Mignani difende le scelte fatte a Salerno: «Ottenuto un punto di grande valore». E avvisa il Cesena: «Temo la partita con il Sudtirol»

Michele Mignani torna sulla partita di martedì sera in casa della Salernitana, si tiene stretto il punto conquistato e difende le scelte fatte: «Un allenatore fa scelte ogni partita con delle motivazioni e delle convinzioni. Abbiamo avuto un turno infrasettimanale giocando ad appena tre giorni dalla dispendiosa sfida con il Brescia e i cambi ci stavano anche perché abbiamo in rosa 25 giocatori su cui vogliamo investire. Ogni volta che ci apprestiamo a fare una partita dobbiamo essere consapevoli di che avversario andiamo a trovare, proprio per questo il punto di Salerno ha un grande valore».

Sulla scelta di far giocare in porta Klinsmann, spiega: «A Salerno ho schierato Klinsmann per lo stesso motivo per cui ho fatto gli altri cambi. Faccio giocare chi in questo momento ritengo più affidabile».

Sulla partita di domani contro il Sudtirol, Mignani avverta i suoi: «Affrontiamo una squadra che conosco bene e che ogni anno dimostra di essere viva, anche nei momenti in cui sembra essere in difficoltà poi viene fuori grazie alla qualità della rosa e della società. È una partita che temo».

Tutta la rosa, ad eccezione di Curto, sono a disposizione del tecnico.