Mignani difende il Cesena: “La squadra non è spenta. Bastoni? Gli ho detto che alla fine bisogna salutare i tifosi” VIDEO

Così Michele Mignani alla fine di Mantova-Cesena 3-0: “Primo tempo equilibrato, dove sia noi che loro abbiamo calciato spesso in porta, poi abbiamo preso un gol evitabile su rimessa laterale. Nel secondo tempo non ce la siamo potuta giocare perché rimasti in dieci e il 2-0 ci ha tagliato le gambe, quindi ci è stato annullato un gol per pochi millimetri. La squadra non è spenta, i miei giocatori sono motivati indipendentemente dai risultati, ma abbiamo bisogno di una scintilla. Non è stata una disfatta, il risultato non rispecchia la gara. La Gumina? Ha avuto una forte distorsione alla caviglia”.

Alla fine il tecnico ha parlato a lungo con Bastoni per invitarlo a presentarsi davanti al settore ospiti: “A Bastoni ho detto che alla fine bisogna andare a salutare i tifosi e se uno ha dato tutto esce sempre a testa alta”.