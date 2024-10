Mignani di cattivo umore: “Cesena, dovevamo fare tutti qualcosa di più, io per primo”

Michele Mignani a fine gara è piuttosto rabbuiato: “Evidentemente non sono stato abbastanza bravo a spiegare alla squadra l’atteggiamento che bisogna avere con una squadra come il Pisa. Noi siamo il Cesena non possiamo permetterci di fare una partita del genere. Probabilmente la vittoria in coppa Italia e la vittoria contro il Mantova ci ha fatto sentire più bravi di quello che siamo. Ovviamente si può perdere, ma non in questo modo: non abbiamo fatto faticare il Pisa. Dovevamo fare tutti qualcosa di più, io per primo”.