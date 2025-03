Mignani: “Con la Juve Stabia voglio un Cesena assetato e affamato”

Archiviata la sosta, domani alle 15 il Cesena torna in campo al Manuzzi contro la Juve Stabia, che in classifica ha un punto in più dei bianconeri: “Domani – racconta Michele Mignani in conferenza stampa - ci sono in palio tre punti importanti, che in questo momento hanno un peso diverso rispetto all’inizio. Dobbiamo essere assetati e affamati. La Juve Stabia è davanti a noi e all’andata ci ha battuto, ha dato continuità al percorso di un anno fa e valorizza tanti giocatori, quindi sarà una partita difficilissima. Di fronte ci saranno due squadre che si assomigliano e che proveranno a vincere. Potrebbe essere un match-ball per la salvezza, ma poi ci sono ancora 7 giornate. Dovremo tenere la testa dentro alla partita fino al 95’”. Rispetto alla sfida contro lo Spezia, il tecnico bianconero recupera Klinsmann e La Gumina, mentre torneranno dalla squalifica Mangraviti e Antonucci.