Mignani chiede al Cesena l’ultimo sforzo per i play-off: «Quella di Modena è la partita più importante dell’anno»

Dopo aver battuto il Cosenza venerdì, domani sera il Cesena torna in campo allo stadio Braglia di Modena per un derby che vale una stagione. In caso di risultato positivo, i bianconeri saranno matematicamente ai play-off, altrimenti servirà un aiuto da Bolzano, dove non dovrà uscire il segno 2 nella sfida tra il Sudtirol e il Bari. «La partita di Cosenza – ha spiegato prima della rifinitura Michele Mignani – è stata bruttina, quindi domani a Modena servirà una gara migliore. Dobbiamo pensare che per noi è la partita più importante dell’anno, quella che determinerà il risultato finale. Il Modena non ha più obiettivi, ma ha tanti giocatori imprevedibili e, in una gara secca, può battere chiunque, quindi non possiamo fidarci di nessuno. Dobbiamo volere questo obiettivo e fare qualsiasi cosa per conquistarlo».

Domani sera al Braglia tornerà a disposizione Russo, che partirà dalla panchina, proprio come La Gumina. Davanti toccherà di nuovo a Shpendi.