Mignani: “Cesena, vittoria meritata con lo spirito giusto” VIDEO

Michele Mignani commenta la sua prima vittoria a Cesena in una gara ufficiale: “Vincere fa sempre bene e aiuta a lavorare con serenità durante la settimana, dobbiamo migliorare la condizione, ma la squadra mi è piaciuta, i ragazzi lavorano duramente e si sono meritati la vittoria”.

Adamo è stato un esperimento in versione trequartista: “Altre volte ha giocato lì. In alcuni ruolo siamo un po’ corti e abbiamo provato questa soluzione per avere più palleggio con Berti dietro e più gamba in avanti con Adamo. Direi che abbiamo creato buoni presupposti per segnare”.

Continua Mignani: “Avevamo 4 giocatori nuovi in campo e abbiamo mosso bene la palla anche se dovremo essere più lucidi nelle scelte. Mi è piaciuto l’atteggiamento, lo spirito e la costruzione di una vittoria meritata. Anche la fase di non possesso è stata buona: abbiamo subito il primo tiro dopo 70 minuti”.

Ceesay ha mostrato fisicità ed energia: “Al momento più di questo non gli si può chiedere. In lui crediamo molto, ha fatto bene e può crescere molto”.

Mignani voleva un test di Serie A e ora arriva il Verona nel secondo turno di sabato prossimo. “Sono di una categoria e mezza superiore... noi veniamo dalla C e dobbiamo assestarci in B, ma comunque giocheremo per vincere”.