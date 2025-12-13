Mignani: “Cesena, vittoria di un gruppo straordinario in uno stadio meraviglioso” VIDEO

Un’espulsione nel finale, forse anche troppo severa, visibilmente provato dal vortice di emozioni che l’ha investito durante gli oltre 90 soffertissimi minuti di gioco, Michele Mignani ha riconosciuto la grande prestazione del suo Cesena con il Mantova: “Abbiamo giocato a calcio. Siamo andati sotto di due reti prima per un fallo di mano su calcio di angolo innocuo, poi su una punizione conseguente a un fallo al limite dell’area. Siamo andati in svantaggio senza accorgercene. Ma la nostra è una squadra con certe caratteristiche: non deve mai perdere le qualità di gioco che ha. E in ogni occasione, alzando i ritmi anche grazie al bellissimo tifo di uno stadio meraviglioso, è capace di tirare fuori prestazioni del genere e ribaltare anche queste partite”. Sul cartellino rosso sventolato dal discusso direttore di gara Rapuano ha detto: “Se ho reagito in maniera troppo vigorosa, per quanto in una situazione difficile della partita, mi scuso”.