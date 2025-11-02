Mignani: “Cesena, una squadra che vuole stare in alto non può perdere gare del genere” VIDEO

“Una squadra, e nella squadra ovviamente includo anche me, se vuole provare a restare nelle zone alte non può perdere una gara del genere”.

Michele Mignani in sala stampa analizza lo stop del Cesena a Bari: “Possiamo fare un milione di chiacchiere e di discorsi, poi però il Bari alla fine l’ha messa dentro e quindi ha meritato. Ora dobbiamo capire perché e non posso dire nulla ai ragazzi, perché hanno fatto le stesse cose di quando si vince”.

Il tecnico bianconero continua: “Ci siamo adeguati ai ritmi del Bari e dovevamo lavorare meglio in occasione del gol preso. Abbiamo creato qualche presupposto che doveva essere finalizzato meglio. Nell’area avversaria ci siamo entrati, non siamo stati bravi a concludere”.