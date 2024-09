Mignani: «Cesena, una bellissima ripresa, ho sperato di vincere fino alla fine”

La sala stampa di Palermo, quella che l’anno scorso non sempre è stata tenera con Michele Mignani quando allenava i rosanero, in questo sabato di campionato gli tributa il massimo onore. I giornalisti siciliani fanno a gara per capire come abbia fatto il suo cesena a rischiare così poco contro la squadra rosanero: «Nulla di diverso dal solito: preparando la gara, io ho pensato prevalentemente alla mia squadra, spiegando ai giocatori quali sarebbero state le difficoltà e le opportunità di questa sfida. Venivamo da due trasferte in cui, pur giocando meglio dell’avversario di turno, non avevamo portato a casa nulla. Andiamo via da Palermo con un punto più che meritato, pur avendo cercato e sperato fino alla fine di vincere. Io penso positivo e per me il bicchiere è mezzo pieno: questo punto è un altro mattoncino che serve per costruire la nostra casetta e ci permette di fare un altro passo avanti nel nostro percorso».

Entrando nelle pieghe della partita, Mignani un po’ sorprende quando afferma di «non essere soddisfatto fino in fondo perché nel primo tempo, che pure è stato equilibrato e in cui abbiamo forse avuto più possibilità del Palermo, siamo stati un po’ timidi».

Però quando deve parlare della ripresa si illumina: «Il secondo tempo mi è piaciuto molto: siamo entrati in campo con un piglio diverso, abbiamo giocato con grande personalità su un campo che, magari dall’alto non sembrava, non era in buone condizioni, era piuttosto pesante e non permetteva di imprimere il nostro ritmo alla partita».