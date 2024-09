Mignani: “Cesena, un primo tempo pieno di voglia di vincere” VIDEO

Michele Mignani festeggia la vittoria del Cesena (4-2) sul Mantova: “Nel primo tempo ne abbiamo fatti 3, ma meno di quelli che avremmo meritato. In ogni caso è stata una partita difficile perché loro hanno fatto tanto palleggio di qualità e non fine a se stesso. Siamo stati bravi a portare sul campo quello che abbiamo fatto in 3-4 giorni. Un primo tempo pieno di voglia di vincere, poi nella ripresa abbiamo rallentato troppo”.

Kargbo ha un guaio grave? “Non credo sia niente di grave, un problema alla caviglia”.

Antonucci ha dato qualcosa di importante: “E’ un ragazzo che è cresciuto molto, ha qualità, forza nelle gambe, ci aspettiamo tanto da lui così come da Tavsan e Van Hooijdonk”.