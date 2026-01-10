Mignani: “Cesena, un gol lo avremmo meritato” VIDEO

Deluso più per le tante occasioni sprecate che per il risultato finale che ha visto il suo Cesena uscire sconfitto dal match casalingo contro l’Empoli di Dionisi (0-1). Questo lo stato d’animo di Michele Mignani al momento del confronto con i giornalisti per l’analisi della partita. “Ridurre la sconfitta al solo fatto che loro hanno segnato e noi no è sbagliato – ha chiarito sin da subito Mignani -. Senza dubbio se il Cesena avesse finalizzato le occasioni create parleremmo di altro. Però usciamo da una partita in cui le due squadre hanno giocato alla pari. Abbiamo battuto molti angoli; ci sono stati anche due salvataggi sulla linea, ma ci è mancato il guizzo giusto”.

Rammarico soprattutto per quanto fatto nella ripresa, dove la squadra toscana ha ridotto i ritmi e ha pensato a difendere il risultato. “A mio avviso nel secondo tempo avremmo meritato di più. Poi ci sono gli avversari: in questo caso sono stati bravi perché ci hanno rubato una palla in mezzo al campo, hanno fatto una ripartenza perfetta e ci hanno segnato”.

Sulle scelte tecniche ha spiegato: “Castagnetti non aveva 90 minuti nelle gambe, pertanto, ho preferito far partire titolare chi in settimana mi ha aveva dato più garanzie. Poi quando è entrato ha portato gestione palla, qualità e ha fatto tutto quello che sa fare”.