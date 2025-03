Michele Mignani accetta di buon grado il pareggio del Cesena con lo Spezia: “Per me è un grande punto contro una squadra molto forte. Per come sono stati gli episodi la potevamo vincere ma anche perdere: il nostro gol era regolare, ma anche il loro rigore c’era. Nel primo tempo abbiamo fatto un po’ fatica, nel secondo siamo venuti fuori e siamo andati molto meglio, giocandocela fino alla fine”.